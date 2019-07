Strandregler: Bliv væk fra vandet i tordenvejr

- Det kan være livsfarligt at bade i tordenvejr. Ikke fordi lyn slår hyppigere ned i vand end på land, men fordi badevandet indeholder salte og mineraler, der bliver strømledende, når lynet slår ned. Et kraftigt lyn kan derfor slå en person ihjel, selvom det slår ned i vandet 100 meter væk, siger Michael Iwersen, uddannelsesleder i TrygFonden Kystlivredning, i en pressemeddelelse.

Sommer: Det lune vejr lokker mange til stranden, men når solen bliver afløst af lyn og torden, så er det en farlig cocktail. Det kan være livsfarligt at bade, hvis et lyn slår ned i vandet, så livredderne anbefaler alle på stranden til straks at søge op på land, når de hører tordenbrag.

Gå indenfor

Hvis det tordner, tilrådes det at blive indendørs, men hvis man er på stranden, er det bedste råd at gå op i bilen.

- Er du på stranden uden mulighed for at søge indendørs eller ind i en bil, er det bedste, du kan gøre, at sætte dig på hug på jorden og krumme dig helt sammen, så du får en så lille kropsoverflade som muligt. Lyn slår gerne ned i træer og andre ting, der rager op i luften, og derfor skal man aldrig søge ly sådanne steder. Er du ude på vandet i en sejlbåd, bør du også søge ly i kahytten og holde dig så langt væk fra masten som muligt, siger Michael Iwersen.

Når det tordner, skifter livredderne det rød-gule flag i toppen af livreddertårnet ud med et helt rødt flag, der advarer badegæsterne om, at det er farligt at bade.