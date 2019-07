Strandhotellets stjerne funklede igen i Vejers Strand

- Det går faktisk godt. Det tog lige lidt tid at komme over afskeden, siger Sigrid Frandsen.

Han er dog fortsat en smule bitter over måden, de blev sat på porten af Naturstyrelsen og daværende miljøminister Esben Lunde Larsen (V). Men den forrige regering ønskede ikke, at staten skulle forpagte hoteller. Samtidig blev 17 statsejede campingpladser sat til salg.

Kartofler i klitten

De har brugt de seneste fire dage på at forbedre frokostbuffeten til de 150 gæster. Sild med karrysalat, frikadeller og kartoffelsalat og ostebord. Et totalt udsolgt arrangement, hvorfor Allan Junge, formand for Grundejerforeningen Vejers Strand, lover, at de næste år udvider teltet.

Selv er Niels Jørgen Frandsen ved at vænne sig til et liv uden altid at være noget for nogen eller noget.

- Vi drikker kaffe to timer om morgenen. Jeg har dyrket sene kartofler i klitterne. De er rigtig flotte. Og så går vi til kirkekoncerter. Og forleden var vi til koncert i Tambours Have, siger Niels Jørgen Frandsen og lyser op som den sol, der ikke var der.

Og hvad skal man bruge solen til, når Niels Jørgen Frandsen i stedet funkler.