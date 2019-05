Stort underskud: Fire skoler skærer ned på lærere og vikarer

Fire skoler i Varde Kommune har oparbejdet et større underskud, hvilket betyder, at de har færre penge at bruge af i 2019. Konsekvensen bliver færre lærere og færre vikarer.

Varde/Tistrup/Ansager: Der bliver færre undervisere til børnene på fire af Varde Kommunes skoler. Brorsonskolen, Lykkesgårdskolen, Tistrup Skole og Ansager Skole har allerede reduceret lærerstaben, og alle steder er det formentligt ikke slut med enten fyringer, forflyttelser eller stillinger, der ikke bliver genbesat. Alle skolerne vil desuden bruge færre vikarer.

De fire skoler har simpelthen brugt for mange penge.

- Der er gået for længe, før man har sat bremserne i, siger Peder Foldager.

Skolerne får et budget hvert år, men kan spare nogle penge op eller bruge lidt ekstra mod at have lidt færre penge i skoleåret efter. Problemet er, at de fire skoler har brugt så mange penge, at de overfører et underskud, der er på over fem procent af skolernes budget. Det må man ikke, og derfor har kommunen bedt om en redegørelse for, hvordan skolerne vil afvikle deres gæld. Det er i disse redegørelser, at skolerne skriver, at de vil spare på løn.

- Man kan godt have den tanke, at det vil ramme kvaliteten, men jeg er overbevist om, at skolerne godt kan få prioriteret, så vi fastholder en fornuftig kvalitet, siger Peder Foldager (V), formand for børn og læring.