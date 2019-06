Efter kemikaliesag hvor syv ansatte blev kronisk syge: Stort mejeri overvejer at droppe samarbejde med Varde-fabrik

I kølvandet på en sag, hvor mindst syv ansatte er blevet kronisk syge af at arbejde med kemikaliet PMDA på plastfabrikken Sky-Light i Varde, kræver Arla en redegørelse fra virksomheden. Derefter vil mejeriet tage stilling til, om det får konsekvenser for samarbejdet. Sagen kommer cirka et halvt år efter, at Arla valgte at afbryde samarbejdet med den omstridte vognmand Kurt Beier.

Fra 2009 til 2017 brugte virksomheden kemikaliet PMDA i sine folieprodukter for at øge kvaliteten, effektiviteten og brugen af genbrugsplast. Men mindst syv medarbejdere er blevet syge efter at have været i daglig kontakt med kemikaliet, og det får nu en af Sky-Lights kunder til at overveje det fremtidige samarbejde.

Arla: Det, der skulle have været en fordel i produktionen, kan nu komme til at koste plastfabrikken Sky-Light i Varde dyrt.

Nu afventer vi en redegørelse over sagen, og ud fra det vil vi beslutte, om det vil få konsekvenser for vores samarbejde med leverandøren.

Stor alvor

- Vi ser med stor alvor på sagen, og vi er i øjeblikket selv i gang med at undersøge, hvad der er op og ned. Alle vores leverandører, inklusiv Sky-Light, skriver under på en aftale med Arla kaldet en "code of conduct", der kræver, at de overholder regler om arbejdstid, løn og arbejdsforhold. Hvis disse ikke bliver overholdt, kan vi ikke samarbejde med dem. Så enkelt er det. Nu afventer vi en redegørelse over sagen, og ud fra det vil vi beslutte om det vil få konsekvenser for vores samarbejde med leverandøren, skriver Arlas pressechef Åse Andersson i en mail til avisen Danmark.

Hun kalder Sky-Light for en af Arlas mindre leverandører.

Avisen Danmark ville gerne have haft et uddybende interview med Arla, men det afviser Åse Andersson med henvisning til, at mejeriet ikke har flere kommentarer.

Søren Kjær Larsen, administrerende direktør for Sky-Light fortæller, at virksomheden har talt med Arla.

"Vi er i gang med at orientere vore kunder om sagen og vil herefter holde dem løbende orienteret," skriver han i en mail, hvor han også skriver, at han er ulykkelig over, at medarbejdere er blevet syge på Sky-Light.