Stort håb om at drikkevand er reddet: Vardenserne er ikke alene om stor regning

Der er formentlig fundet tilstrækkelige mængder rent vand i Vittarp nord for Varde, til at et presserende pesticidproblem kan løses. Det bliver dyrt, men heldigt for vardenserne skal forbrugerne i Esbjerg og i Ribe bidrage til betalingen.

For naturligvis er det et vigtigt kriterium, at der er vand nok - det er ikke nok, at det er rent. Og foreløbig er meldingerne kun, at det ser lovende ud i Vittarp, det er ikke endeligt afklaret, at grundvandet syd for Outrup kan forsyne vardenserne.

- Det ser lovende ud. Vandet har en god kvalitet, og der er formentlig nok, siger Anders Linde, som er formand for Din Forsyning, som står for vandforsyningen i både Varde og Esbjerg kommuner.

Der har ikke været forbud mod at drikke vandet i Varde, for nivauet af giften PDS har ligget under grænseværdierne for drikkevand.

Det bliver dyrt

Noget, der til gengæld er sikkert, er, at pesticidforureningen bliver dyr.

- Det kommer til at koste et tocifret millionbeløb, siger Anders Linde.

Det kostede cirka 60 millioner kroner at etablere et vandværk i Esbjerg Kommune, men så dyrt bliver det næppe i Varde, fordi byen er mindre. Men skulle et vandværk i Varde koste omkring 40 millioner kroner, vil det blive langt over 2000 kroner per borger i Varde by, altså omkring 5000 kroner for en husstand.

Det er så ikke vandforbrugerne i Varde, der står alene med regningen. Der hæftes solidarisk.

- Det betyder, at forbrugerne i Esbjerg og Ribe også er med til at dække udgifterne, siger Anders Linde.

Han påpeger, at det så også går den anden vej, hvis en anden by får et problem med forsyningen. Her skal vardenserne så bidrage.