Stormen Alfrida væltede træer i området ved Varde

Henne/Ølgod: Nytårsstormen ved navn Alfrida har ikke skabt store trafikale problemer i Varde Kommune i modsætning til Danmark som helhed. Men der er rapporteret om væltede træer, som har spærret veje.

Syd- og Sønderjyllands Politi har kendskab til to mindre veje, der har været spærret af træer, men der kan sagtens være tilfælde, som ikke er anmeldt til politiet.

Det drejer sig om Gøgevej i Henne Strand, hvor Varde Kommune måtte ud at fjerne et væltet træ nytårsdag klokken 16.39. Natten til onsdag klokken 01.35 måtte kommunen ud til en lignende hændelse. Et træ spærrede Ådumvej i Vallund ved Ølgod.