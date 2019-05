Varde: Den gamle skovfogedbolig på Roustvej ved Varde dannede igen i år rammen for Skovens Dag.

I år for første gang uden at være en del af en landsdækkende Skovens Dag, for Dansk Skovforening har lukket dagen på landsplan.

Alligevel fandt især børnefamilier ud til hyggen, læring om naturen, smagsprøver på naturlig mad og lege i det fri.