Store hotelplaner og hytteby i Ho tager pusten fra de lokale

Ho: De røde lanterner var i weekenden tændt i Ho. Røde lanterner i form af folk med røde ansigter, ifølge Anne Marie Slaikjær, der er formand for Blåvandshuk Udviklingsråd.

Hun fortæller, at mange reagerede på JydskeVestkystens nyhed om, at Blåvandshuk Golfcenter vil bygge op til 150 hotellejligheder til golfspillerne, mens brødrene Frits og Christian Annebjerg har købt nabogrunden, hvor der skal opføres en mindre hytteby og pladser til autocamperne.

Et flertal i plan og teknik har uden tøven nikket ja til at gå i gang med at lave et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør planerne. Sammen med den nuværende lokalplan for den nu lukkede Ho Camping, hvor det er muligt at bygge 50 hytter, så kan der samlet blive tale om 280 nye ferieboliger i Ho. Et lille samfund med i dag under 200 boliger.

- Vi vil rigtig gerne en masse ting. Og vi mangler muligheder for overnatninger. Men vi vil tages med på råd, siger Anne Marie Slaikjær.