Som udgangspunkt er målsætningen, at SIF Ansager skal slutte blandt de seks bedste i denne sæson, der starter på søndag, når holdet skal en tur til Dalum i premieren. Det er kun én plads bedre end i sidste sæson, men ikke desto mindre et vigtigt skridt på vejen mod større ting, ifølge Jens Ole Mathiesen.

- Det er nødvendigt, at rammerne skal være så gode som overhovedet muligt, hvis vi skal lykkes med det her projekt, siger Jens Ole Mathiesen.

Jens Ole Mathiesen har været cheftræner for SIF Ansagers håndboldkvinder i elleve år, og nu er han også tiltrådt i stillingen som klubbens sportschef. Det er dog ikke den eneste tilføjelse til personalet omkring holdet. Der er blevet nedsat et eliteudvalg, mens en målmandstræner og en fysisk træner er kommet ind i den sportslige stab.

På tur med jægersoldat

SIF Ansager er i gang med de sidste forberedelser frem mod søndagens udekamp mod DHG Odense 2, der er kommet med i rækken på et afbud.

To nøglespillere er tilbage i truppen efter at have været ude længe med korsbåndsskader, en tidligere spiller er vendt hjem efter studierejse, og to talentfulde ungdomsspillere er blevet rykket op i førsteholdstruppen.

- Vi står meget stærkere end sidste år, siger en optimistisk Jens Ole Mathiesen om sin trup.

Som en sidste sæsonforberedelse var hele truppen i sidste weekend på teambuilding-tur med en jægersoldat. Her løb de 45 kilometer på et døgn og blev stillet over for utallige udfordringer, der rystede dem tættere sammen.

- De gjorde det alle helt fantastisk og lærte meget om at hjælpe hinanden, siger Jens Ole Mathiesen.