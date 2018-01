Stor stafet skal hylde livet

Varde: Arbejdet med planlægning af årets "Stafet For Livet" på Ølgod Stadion 16.-17. juni er godt i gang, men styregruppen mangler stadig en tovholder til sponsorater og en til underholdning. Interesserede kan kontakte formand Flemming Nissen.

For at udbrede kendskabet til stafetten til hele Varde Kommune har kommunen inviteret medlemmer fra styregruppen til at deltage ved kommunens mesterkåring 28. februar. Heller ikke kommunens udviklingsråd vil gå ram forbi, da styregruppen også er inviteret til at give et kort indlæg ved kommunens årlige møde med udviklingsrådene, fremgår det af en pressemeddelelse.

Repræsentanter fra styregruppen bag Stafet For Livet i Varde Kommune har i øvrigt netop haft møde med borgmester Erik Buhl (V) og kommunaldirektør Mogens Pedersen.

Borgmesteren forventer, at kommunen stiller med et stort hold, og for at vise kommunens støtte til stafetten udfordrer Erik Buhl kommunens største virksomheder til en dyst under sloganet "Bank kommunen". /EXP