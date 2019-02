I Blåvand er der blevet stjålet en større mængde designer møbler. Politiet advarer mod at købe billige møbler, uden at man ser en kvittering først.

Varde/Blåvand: I Vestermarken i Blåvand har der været indbrud i et fritidshus. En tyverialarm er blevet sat i gang klokken 00.30 natten til søndag, men det er alligevel lykkes tyvene at fjerne en del designer møbler fra huset. Der er blandt andet blevet stjålet seks af den kendte Arne Jacobsen syver-stol, fire Wegner-køkkenstole og syv skamler af typen "trisse-skammel" af Nanna Ditzel. Derudover er der også blevet stjålet to standerlamper fra Arne Jacobsen og to runde sofaborde af wenge- og egetræ.

- Man skal ikke købe denne type møbler billigt, med mindre man er sikker på, at der findes en kvittering fra dem, som man handler med. Der er ingen grund til at gøre sig selv til hæler, siger Søren Strægaard, der er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.