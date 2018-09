Varde: Fredag lød det sidste knæk i Samstyrkens pølsevogn på Torvet. I stedet opfører Varde Kommune som en del byforskønnelsen en pølsebod, der vil stå færdig en gang i december ifølge byplanarkitekt Ib Hilmar Hedegaard.

Selve forpagtningen af pølseboden har været i udbud. Og hele fem interesserede bød på pølseboden.

- Vi har fundet en forpagter, som vi nu skal lave en kontrakt med. Vi offentliggør det, så snart vi har skrevet under, siger centerleder Susanne Fast fra Anlæg og Ejendomme i Varde Kommune.

Hun forventer, at der går et par uger. Susanne Fast fortæller samtidig, at siden det kom frem, at Varde Kommune ville bygge en pølsebod på Torvet, så har hun løbende fået tilkendegivelser for interesserede forpagtere.