Stop for lystfiskeri: Laksen er ved at gå til og dør i varmen

Det svarer lidt til, at et menneske spurter et par kilometer i 30 graders varme og med en våd papirspose over hovedet.

Ifølge seniorforsker Niels Jepsen fra DTU Aqua er 18 grader grænsen for, hvornår den vestjyske laks og havørreder kommer i problemer. Og ved plus 20 grader i vandet begynder de af dø af iltmangel. Store feltundersøgelser af radiomærkede havørreder i Norge viser, at når havørreden er i havet, så opholder havørreden sig aldrig i vand over 18 grader. Når temperaturen efter en lang tørkeperiode stiger i åen, så gøres ondt værre af den lavere vandstand i åen. Laksen og havørreden søger ned og hen mod mindre vandløb, der løber ud i den store å. I Norge med de store brusende elve, så søger laksen i varme perioder hen til det hvide vand, altså det boblende vand, hvor der er mest ilt. Den mulighed har laksene ikke i det flade Danmark.

Vendte bugen i vejret

Han oplevede ved selvsyn i 2002, hvor galt det kan gå, når vandtemperaturen kommer over 18 grader. Han målte selv 22,6 grader i Varde Å, hvorfor vardelaksen vendte bugen i vejret og døde.

- Jeg ville aldrig selv drømme om at fiske, hvor du skal sætte fisken ud igen, siger Niels Jepsen, som selv er en passioneret lystfisker.

Men er den vestjyske laks så truet på eksistensen?

- Den har fire skud i bøssen, og alligevel overlever bestanden, siger Niels Jepsen.

For lige nu svømmer fire årgange af den vestjyske laks rundt i det nordlige Atlanterhavet og op til Svalbard for at spise sig fede for derefter at vende tilbage til de vestjyske åer for at gyde.