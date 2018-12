Varde: Forleden skrev vi om et mystisk stolekup på Hotel Arnbjerg. Mystisk ifølge politiet, da der ikke er tegn på indbrud. Men John Nowak fra Hotel Arnbjerg afmystificerer nu tyveriet af ti Arne Jacobsens 7,'eren, der er betrukket med cognacfarvet læder og har en samlet værdi af mindst 50.000 kroner.

John Nowak fortæller, at han har brugt to dage på at gennemgå fire dages videoovervågning. Og det gav resultat.

- Det tager to minutter. Jeg kan se en hætteklædt mand gå med en stabel med fem stole, siger John Nowak.

Han kommer tilbage efter endnu fem stole, som han bærer ud til en ventede bil foran hotellet. At der ikke er tegn på indbrud, er såre simpelt. Hotellet har lige åbnet for både bageren og en rengøringsassistent. Stolene er stjålet fra et lokale, som ikke bruges ret ofte og kaldes galleriet.

Tyveriet er sket onsdag den 28. november klokken 05.25. Billederne fra videoovervågningen er nu givet til Syd- og Sønderjyllands Politi.