Støttegruppe for pårørende til psykisk syge

Varde: At være pårørende til en psykisk syg kan være hårdt og krævende, og somme tider er det rart at vende tankerne med nogle, der er i samme båd. Derfor har Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune oprettet en pårørendegruppe til psykisk syge, hvor ægtefæller, kærester og samlevere kan mødes og dele erfaringer.

Det er to pårørende, der, sammen med pårørendevejleder i Varde Kommune Margit Thomsen, har startet gruppen så folk i samme båd kan inspirere og hjælpe hinanden.

- Det kan være guld at møde andre, som ikke bare ved, hvad det drejer sig om, men som har stået i situationen og følt de samme tanker, lyder det i en pressemeddelelse.

Gruppen mødes første gang 24. september kl. 19-21 i Kompas-Huset på Ndr. Boulevard 98, Varde. Der er ingen tilmelding, og det er gratis at være med.