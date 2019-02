Støjberegninger baner vejen for lokalplan for minigolfbane i sommerhusområde

Ho: Indehaveren af Ho Fiskesø har søgt om tilladelse til også at etablere en minigolfbane ud til Almosetoften og et picnicområde. På den foranledning har Varde Kommune nu lavet et lokalplansforslag, som sendes i høring i otte uger.

Da den nye minigolfbane ligger op til et sommerhusområde, har Varde Kommune fået lavet støjberegninger. Og de viser, at den beregnede støj fra minigolfbanen ligger langt under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.