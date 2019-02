Stod til at blive ruineret: Svineavler lytter og trækker ansøgning om gyllebeholder tilbage

Gyllebeholder i det åbne land

Baggrunden for, at Erik Winther Andersen ønsker at bygge en gyllebeholder i det åbne land og ikke på gården, skyldes, at han skal til at levere gylle til biogasanlægget Nature Energy Korskro.Når gyllen er afgasset, køres den tilbage. Derfor giver det langt mere mening at bygge en gyllebeholder i det åbne land tæt på markerne. Det vil i gyllesæsonen give langt mindre kørsel på landevejene. En anden gevinst er også, at afgasset gylle ikke lugter nær så meget.