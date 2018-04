Stine Bundgaard Pedersen er ny landboretsmedarbejder i Sagro

Ølgod: Stine Bund­gaard Pedersen er netop tiltrådt som ny landboretsmedarbejder i rådgivningsvirksomheden Sagro pr. 1. april.

Som bypige fra Kolding lå det langt fra lige for, at det skulle være en landmandsuddannelse, der blev før­stevalget. Men da hun havde en stor hesteinteresse, var det åbne land spændende, og gennem landbrugs­skoler på Kjærgaard, Bygholm og Vejlby endte hun i 2006 som faglært landmand og i 2008 som jord­brugsteknolog. Tanken var dog aldrig, at hun skulle være landmand. Den del har hun også overladt sin gemal, der driver en gård med 330 malkekøer ved Øl­god.

Før­ste job var som underviser på en landbrugsskole, men det var hun med egne ord "ikke ret god til". Hun startede herefter som miljørådgiver hos Vest­jysk Landboforening. Men da det faldt sammen med finanskrisen, var der stort set ingen land­mænd, der havde brug for miljøgodkendelser til nye projekter. Så efter tre måneder valgte hun at springe over på den anden side af skrivebordet til et job som miljømedarbejder i Varde Kommune.

Selvom hun i høj grad har siddet med miljøgodken­delser, er hun kommet stadig mere over i den poli­tiske del af miljøarbejdet, fordi det har interesseret hende. Hun ser frem til at kunne bruge den faglige viden til gavn for landbruget i Sagro.