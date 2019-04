Stenrig ejendomsmægler vil gøre sin barndomsby til kunstcentrum

Alle Danmarks kunstnere bliver inviteret til at foreslå kunst, som de ønsker at sætte op i Varde. Målet er, at Varde skal være Danmarks kunstby nummer ét.

Varde: Efter påske vil kunstudvalget i Varde Kommune og Poul Erik Bech Fonden invitere alle landets kunstnere til at foreslå kunst, som de vil sætte op på specifikke steder i Varde. Det fortalte Poul Erik Bech i sin tale ved indvielsen af Varde Garten, der er et område med blandt andet en kunsthave. Målet er klart:

Stedsspecifik kunst

Om invitationen til alle landets kunstnere fortæller han, at der er ret frie rammer. Der kan være tale om en kunstner, der har et værk og mener, at det kan passe ind et bestemt sted i Varde. Der kan også være tale om en kunstner eller en gruppe af kunstnere der laver en skitse til noget kunst, de vil lave et bestemt sted i byen.

- Så vi lader fantasien spille frit, siger Poul Erik Bech.

Når skitserne og forslagene er kommet ind, så vil Poul Erik Bech Fonden og kunstudvalget kigge på forslagene og undersøge, hvad der vil kunne lade sig gøre. Fonden har ikke besluttet sig for, hvor mange penge den vil bruge, men det er heller ikke meningen, at fonden skal finansiere det hele. Tanken er også, at der eksempelvis kan komme et forslag til et gavlmaleri på Sydbank-bygningen, som Sydbank vælger at betale for.