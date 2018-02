Stemmerne fra øst vil danne deres eget udviklingskor

Udviklingsrådene for Helle Vest og Helle Øst mødtes onsdag aften med flere lokale politikere for at få sat gang i udviklingen.

Frederik Bak (S) havde også gerne set, at Ansager-Skovlund var repræsenteret i det østlige kor i Varde Kommune. At de ikke var inviteret med skyldtes, at mødet var en prøveklud, og at der samtidig ville være for mange deltagere.

- Vi må stå mere sammen i Helle. Og efter kommunalvalget vil vi gerne lære de nye at kende. Både dem der blev valgt og ikke valgt, sagde Claus Vestland Jeppesen, der er formand for Udviklingsrådet Helle Vest.

Fåborg: Politisk Netværksgruppe Helle stod der øverst på dagsordenen, da udviklingsrådene for Helle Vest og Helle Øst onsdag aften havde kaldt til samling i Fåborghus. Ud over medlemmerne var inviteret de lokale politikere. I alt var samlet 18 personer, som så på sig selv og det område, de repræsenterer.

Landsbychef

Claus Vestland Jeppesen selv ser gerne, at der på sigt kunne ansættes en landsbychef. Gerne for et mere målrettet samarbejde i nogle landsbyklynger, der ikke nødvendigvis er begrænset af en kommunegrænse. Eksempelvis kunne flere landsbyer arbejde om at få mere turisme ved at inddrage både restauratører og overnatningssteder.

Og udviklingsrådene skal få liv i de allerede vedtagne udviklingsplaner, som mange landsbyer allerede har lavet.

På mødet var der generel enighed om, at ProVarde også har en forpligtigelse i den østlige del af Varde Kommune. Og med skabelsen af Power Tower Helle er der kommer et nyt anker i samarbejdet.

- Det gør ikke noget at tænke småt, men man må gerne tænkte stort. Vi vil også gerne have vores Tirpitz, sagde Claus Vestland Jeppesen.

Mogens Svarrer fra Starup-Tofterup var dog en smule skeptisk.

- Hvad sker der? Vi har bøvlet med det i 40 år. Det nytter ikke noget, at vi gør det samme, sagde Mogens Svarrer.

Blandt andet natur- og rekreative projekter for at gøre landsbyerne tiltrækkende for nye beboere. Men der er kun to ting, som ifølge Mogens Svarrer er vigtige. Det er skolen og indkøbsmuligheder.

-Vi arbejder alle på at få tilflyttere. Vi vil forsøge af finde nye nøgler. Vi skal kigge anderledes på det, sagde han.

Verner Puggaard (K) har et helt andet fokus.

- Folk bosætter sig der, hvor der er arbejdspladser. Og man kan kvæle enhver virksomhed i planer, sagde Verner Puggaard.

Det vigtigste for ham er at vise, at man som landsby vil nye virksomheder.