Steen Holm Iversen vil være spidskandidat for LA til Folketinget

Steen Holm Iversen vil forsøge at blive spidskandidat for Liberal Alliance i Sydjylland til Folketinget. Han møder Henrik Dahl i et kampvalg.

Varde: Steen Holm Iversen går efter at blive spidskandidat til Folketinget for Liberal Alliance i Sydjylland. Det samme har Henrik Dahl, der allerede sidder i Folketinget, meddelt. De to mødes altså i et kampvalg for at få det spidskandidatur, der er blevet ledigt, efter Mette Bock er blevet spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Steen Holm Iversen sidder i dag i byrådet i Varde. Han er i dag nummer to på listen til næste folketingsvalg, og partiets sydjyske medlemmer har dermed placeret ham højere på listen end Henrik Dahl, der var nummer to ved det seneste valg. I uge 43 bliver det afgjort, om medlemmerne også ser Steen Holm Iversen som en bedre spidskandidat end Henrik Dahl.

De to kandidater Steen Holm Iversen meldte sig på den politiske scene, da han i 2014 var med til at stifte en lokalafdeling af Liberal Alliance i Varde. Siden er han blevet førstesuppleant for Liberal Alliance i Sydjylland til Folketinget og byrådsmedlem i Varde.Henrik Dahl har været kendt i en bred offentlighed, siden han som sociolog udgav "Hvis din nabo var en bil" i 1997. Han har tidligere bakket op om venstrefløjen, men blev i 2014 folketingskandidat for Liberal Alliance. Siden 2015 har han været folketingsmedlem for partiet og har en række ordførerposter.

Forskellige værdipolitiske holdninger Steen Holm Iversen mener, at han og Henrik Dahl er "to meget forskellige mennesker". - Der er forskel på, hvor vi står henne, også værdipolitisk, og derfor har jeg i virkeligheden ikke mange andre valg end at stille mit kandidatur til rådighed, og så må vi se, hvilken beslutning medlemmerne tager, siger han. Er det udlændingepolitik, du tænker på, når du siger "værdipolitisk"? - Jamen, han har blandt andet stemt for et burkaforbud, og han har markeret sig på andre udlændinge- og indvandrerpolitiske dagsordner, hvor jeg kan konstatere, at han står et andet sted, end jeg gør. - Henrik har nogle meget skarpe synspunkter på, hvad der også ligger på den lidt længere bane, og dem deler jeg ikke nødvendigvis, så vi er to meget forskellige kandidater.