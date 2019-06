Steen Holm Iversen overvejer partiskift efter balladen med Henrik Dahl

Nederlaget ved folketingsvalget er ekstra bittert: - Det er en bet, som skal bearbejdes. Når der så opstår mudderkastning, så gør det det ikke sjovere at komme over den bet. Hele historien om Liberal Alliance kommer til at handle om det. Ikke de resultater, vi opnåede i regeringen og Anders Samuelsens bedrift med at rejse partiet. Det, synes jeg, er træls og forkert, siger Steen Holm Iversen. Foto: Chresten Bergh