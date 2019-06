Steen Holm Iversen i ventetid: - Jeg mener stadig, Liberal Alliance er den rigtige kur for Danmark

Liberal Alliance får ét i stedet for to mandater i Sydjylland - omkring middag ved Steen Holm Iversen, om det bliver ham.

- Det er det, jeg tænker, politik handler om. Men vi har mistet ni mandater, det er et gevaldigt hug i siden. Det peger meget, meget entydigt på, at vores vælgere ikke har kunnet se resultaterne af vores regeringsdeltagelse, og måske heller ikke længere kan se vores berettigelse.

Man bliver beskidt af at tage ansvar?

- Fordi vi har haft meget store vanskeligheder ved at forklare vores vælgere vores regeringsdeltagelse og det projekt, der har ligget i at gå i regering. Vi står jo på den samme politik, som vi gjorde i 2015, men billedet er blevet grumset af alle de kompromiser, vi har været tvunget til at indgå. Dermed har vi mistet den position vi havde i 2015, hvor vi stod i den mere rene, klare, liberale position.

Hvorfor er I endt her?

Liberal Alliance er kuren

Selv hvis du kommer ind, hvad kan du så udrette i en lille, vingeskudt gruppe?

- Det ændrer ikke ved, at jeg kan varetage de sydjyske interesser. Jeg er gået til valg på vores partis politik og på at varetage Vardes og de syd- og sønderjyske interesser. Så det vil det blive brugt til.

Hvad kunne du have gjort anderledes?

- Jeg føler ikke, jeg har kunnet gøre meget anderledes.

Skulle du have stillet op for et andet parti?

- Jeg mener stadig, at Liberal Alliancer den rigtige kur for Danmark. Men alt det bliver jeg jo nødt til at kigge på, hvis jeg bliver valgt - og i særdeleshed også hvis jeg ikke bliver valgt.