Steen Holm Iversen er fortsat nummer to på opstillingslisten

Varde: På et opstillingsmøde for Liberal Alliance i Syddanmark forleden er kandidaterne til det kommende folketingsvalg blevet rangordnet således, at Steen Holm Iversen, der er byrådsmedlem i Varde, har fastholdt sin position som nummer to på listen for storkreds Sydjylland.

Ved seneste valg var Mette Bock og Henrik Dahl nummer et og to på listen i Syddanmark, og de fik de to mandater i Syddanmark. Steen Holm Iversen blev nummer tre og er derfor stedfortræder for de to andre. Hvis vælgerne stemmer ligesom Liberal Alliances aktive medlemmer, så er det ikke urealistisk, at Steen Holm Iversen bliver valgt til folketinget ved det næste valg.