Steen Dyrvig er tilbage i Varde

For 34 år siden etablerede Steen Dyrvig firmaet Konstruktøren. Efter syv år i Dubai er han nu tilbage i Varde som direktør hos Konstruktøren.

Varde: Byggemanden Steen Dyrvig, der er kendt for at bygge både stort og visionært er tilbage i branchen. Tilmed som direktør i sit "eget" firma. - I 1984 etablerede jeg firmaet Konstruktøren, som jeg i 1999 solgte videre til Claus Davidsen. Nu har Claus ansat mig som direktør i firmaet. Visionen er, at vi vil have endnu mere gang i husbyggeriet. Claus og jeg har igennem hele perioden løbende haft kontakt med hinanden. Jeg har et stærkt byggekoncept med mig hjem fra Dubai, og det skal vi til at sælge sammen. Jeg er ansat og ikke medejer, understreger en storsmilende Steen Dyrvig, der som altid forstår at tiltrække sig en vis opmærksomhed. Således også på Bolig- og livsstilsmessen i Fritidscentret i Varde, hvor han var iført en traditionel arabiske klædedragt.

Det bedste ved at komme hjem er, at det bliver hyggeligt at vende tilbage til mine rødder. Det værste bliver vejret. Jeg er vant til at solen skinner på mig hele tiden. Steen Dyrvig, direktør i byggefirmaet konstruktøren

Konstruktøren Firmaet Konstruktøren ejes i dag af Claus Davidsen. Claus er også indehaver af papirisoleringsfirmaet Naturelement. Desuden er Claus Davidsen også meget aktiv indenfor økologi og i særdeleshed kartoffelavl. Med ansættelse af Steen Dyrvig skal der nu kastes mere energi ind i byggefirmaet.

Svære år - Den 26. september 2011, nøjagtig 25 dage efter jeg blev erklæret konkurs, flyttede min kone Helle, jeg og vores datter Alicia til Dubai. Vi havde ikke en krone på lommen. Vi havde mistet alt, men med stor hjælp fra vores omgangskreds lykkedes det os, at skabe en tilværelse i Dubai. Vi flygtede ikke fra noget eller nogen. Men vi trængte til at komme væk. De forudgående år fra 2008 til 2011 havde været svære. Vi trængte som familie til at se lyset et andet sted, fortæller 58-årige Steen Dyrvig. Syv år er gået. Syv fantastiske år i Dubai. Helle, der er uddannet kiropraktor etablerede egen klinik og Steen fungerede som konsulent indenfor diverse byggerier. Datteren Alicia kom i international skole, og hun er én af grundene til, at familien nu vender retur til Vestjylland

Hjemlige rødder - Alicia er 15 år, og skal begynde på den internationale skole i Nyborg. Derfor rejser vi tilbage til Danmark. Jeg er født i Knoldeflod, og det er her i Vestjylland, jeg har mine rødder, derfor var valget om at vende tilbage sikke så svært. Jeg er i Varde lige nu, dels fordi jeg er i gang med forberedelserne til mit nye job. Og dels fordi jeg gerne vil være i nærheden af min far, der er meget dement. Helle og Alicia kommer til sommer og så flytter vi alle ind i en lejebolig i Knoldeflod, fortæller konstruktøren, der ikke har fået sit gule sygesikringskort og derfor ikke er blevet formelt registreret. Endnu. De første fire år i Dubai gik med at færdiggøre konkursen. Det er nu tre år siden at kapitlet blev lukket. Det hører fortiden til. Men Steen Dyrvig er dog i hjertet ikke længere væk fra sine tidligere projekter, end at der sagtens kan pustes liv i gamle huse. Og i bogstaveligste forstand i det gamle mejeri i Janderup.