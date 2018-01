Statsadvokaten pudser politiet på skovsvinene igen

Anklagemyndigheden hos Syd- og Sønderjyllands Politi droppede sigtelser mod par, der dumpede store mængder affald i Helle-Biltoft Plantage for et år siden. Men Statsadvokaten har bedt anklagemyndigheden og politiet om at genoptage sagen.

Næsbjerg: Benny Ølgod fandt det grotesk og en hån mod retsfølelsen, at et par slap for en retssag for et omfattende skovsvineri i Helle-Biltoft Plantage den 31. december 2016. Parret har overfor politiet erkendt, at de fire trailerfulde med affald var deres.

Men de nægtede, at det var dem, som havde smidt affaldet i plantagen. På den baggrund frafaldt anklagemyndigheden hos Syd- og Sønderjyllands Politi sigtelsen.

Men nu smiler Benny Ølgod, formand for Helle-Biltoft Plantage, igen, efter han klagede til Statsadvokaten i Viborg over anklagemyndigheden hos Syd- og Sønderjyllands Politi. For det kunne da ikke passe, at skovsvinene slap så let ved at nægte, at det var dem, der havde dumpet affaldet? Og nej, det kan ikke passe.

For anklagemyndigheden i Esbjerg er blevet bedt om at genoptage sagen af Statsadvokaten, som derved giver Benny Ølgod ret.

- Det er en begmand til anklagemyndigheden. Det er helt klar en ommer, siger Benny Ølgod.