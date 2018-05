Starup-Tofterup hiver kommunekroner hjem

Tilskud: Plan og teknik har i år en pulje på 4,1 millioner kroner til realisering af byfornyelse- og udviklingsplaner. Kravet for et tilskud er, at der skal være en medfinansiering på mindst 50 procent.

Ved den første af to ansøgningsrunder i år har udvalget uddelt 1.104.000 kroner til otte projekter. Deraf to i Starup-Tofterup, der får i alt 555.000 kroner til både NaturHuset og Naturuniversitetet. Alslev Engpark får 49.000 kroner. Lydum Stadion får 20.000 kroner.

Et forprojekt for Outrup Mejeri får 50.000 kroner. Et forprojekt for Sig Naturpark modtager 50.000 kroner, mens Vejers Strand får 175.000 kroner. Ølgod by får 120.000 kroner til lys på stierne.

Der resterer derved 3.081.000 kroner til den anden ansøgningsrunde. libra