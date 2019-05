Starup-Tofterup: Der var et dagindbrud på en landejendom på Varde Landevej ved Starup-Tofterup. Den 37-årige mandlige beboer kunne omkring klokken 16.15 mandag konstatere, at der var hjulspor. En stalddør var brudt op med koben, og der blev stjålet et kontant beløb fra staldbygningen.

Indbruddet skete mandag mellem klokken 07.30 og klokken 16.15.