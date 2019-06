Stafet for livet fik en kvart million kroner

Ølgod: Der blev samlet en kvart million kroner ind til Kræftens Bekæmpelse efter årets udgave af Stafet for Livet, 24 timers løbet, som i Varde Kommune pudsigt nok holdes i samme weekend som Le Mans-motorløbet, der også er 24 timer.

Ved Stafet for Livet samles ind til Kræftens Bekæmpelse, og arrangementet afholdes på Ølgod Stadion. Formand for Stafet for Livet i Varde Kommune er Thyge Nielsen, og han er tilfreds med det økonomiske resultat. Det er ganske vist mindre end året før.

- Vi har samlede 400.000 kroner ind sidste år, siger Thyge Nielsen.

Men det var takket være nogle få hold, der gjorde en helt ekstra ordinær indsats i 2018, vurderer han.

I år var der 578 deltagere mod 900 året før, og det er stadig rigtig godt, når man holder Ølgods størrelse op mod andre byer med Stafet for Livet. For her er overskuddet ikke større. Sådan er vurderingen fra Thyge Nielsen.