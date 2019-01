Foruden Andreas og hans far er et talstærkt forældreteam mødt op med biler og trailere. Ruter fordeles og børnene løber rundt og henter de mange juletræer.

- I fire år har vi haft tradition for at indsamle juletræer i både Næsbjerg og Rousthøje. Mange af træerne ligger ude ved vejen, og der hvor julestjernen har siddet, er der nu slået knude på en plastikpose, der indeholder en 20'er, fortæller Rasmus Olsen, der sammen med sin, søn, ni-årige Andreas, deltager i indsamlingen.

Næsbjerg/Rousthøje: Når man selv er noget lavere end de fleste juletræer, kan de grønne, stikkende grene godt blive en udfordring at få løftet op på traileren. Men der var ingen piven fra de unge spejdere fra Næsbjerg, der på små to timer i weekenden indsamlede 133 juletræer og dermed sikrede klubben en indtægt på 2.660 kroner.

Niels Holm fra Næsbjerg var glad for at kunne støtte et godt formål og samtidig slippe af med juletræet som brødrene Niels og Hans Ladefoged Risager var med til at indsamle. Foto: Malene Wonsbek

Og så er det jo godt, at familiens yngste, ni-årige Andreas, kan vise sit fine snitte mærke, der betyder, at han både kan håndtere dolk og sav.

- Pengene går til at lave sjove aktiviteter for børnene. Vi hjælper, både når der er Korskromarked, Øko-dag og andre større begivenheder, så vi kan tjene lidt ekstra, fortæller Rasmus Olsen, der i de seneste otte år har været formand for Næsbjerg spejderne.

Lokale hensyn

- Før var jeg mikrospejder. Nu er jeg minispejder. Det bedste er at bygge huler. Vi leger og har det sjovt. Om et år, når jeg bliver juniorspejder, skal jeg have øksemærket, fortæller Andreas, der har været spejder i tre år.

Og i Næsbjerg har de ingen problemer med at fastholde de unge mennesker i spejderklubben.

- For 12 år siden var der ni spejdere, nu er der 77. Vi har ligget stabilt på dette medlemstal i de seneste år, men vi gør også meget ud af at koordinere med de andre foreninger i området. Vi sørger eksempelvis for at fodboldtræning og spejder ikke ligger på samme ugedage. Vi tager hensyn til hinanden, når vi planlægger fodboldskole og spejder-sommerlejr, siger formanden, der glæder sig over det gode samarbejde, og de mange unge mennesker, der deltager i det lokale foreningsliv.