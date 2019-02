I Blåvand er en lokal mand sigtet for spritkørsel, efter han natten til søndag blev stoppet af politiet.

Blåvand: På Blåvandsvej i Blåvand blev en lokal mand på 51 år stoppet af Syd- og Sønderjyllands Politi klokken 01.20. Her blev hans promille målt til at være over det tilladte, og han blev bragt ind til en blodprøve. Den 51-årige er løsladt igen. Det fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi.