Sportstrænede Line på 31 år er nået til en barsk erkendelse: Ja, jeg er er handicappet

Nørre Nebel: Hun har altid været hestepige. Hun har deltaget i talrige konkurrencer i dressur. Da hun toppede, red hun i M-klassen - det er en pænt ambitiøs klasse.

I dag er Line Schlünsen fra Nørre Nebel 31 år og under uddannelse til pædagog. Og det er ikke til at se, at den sportstrænede kvinde og mor til Miley på syv år er på stærk smertestillende medicin - hver dag. Men det er hun. For halvandet år siden tog hun et vidtgående skridt. Line Schlünsen erkendte, at hun er handicappet, og at det ud fra den præmis nu gjaldt om at få mest ud af livet.

Line fik i 2012 diagnosen hoftedysplasi - en sygdom, men ikke ligefrem et handicap.

- Jeg har hele mit liv lidt under, at mine ben gik af led ved hoften. Det blev værre i forbindelse med min graviditet. Jeg blev undersøgt og fik diagnosen, siger Line Schlünsen.

Behandling blev forsøgt, men operationer havde ingen gavnlig virkning. Symptomerne blev værre.

- Jeg vidste ikke selv, hvor slemt det var, siger Line Schlünsen, der ikke var særlig medtaget af lidelsen i barndommen og ungdommen i Nørre Nebel.