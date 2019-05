Spørgsmål til kandidaten: - Klaus Riskær har en lidt fræk løsning på integrationsudfordringen

Arbejdskraftmangel er en stor udfordring for en del af Varde Kommunes virksomheder. Hvad bør folketinget gøre for at skaffe flere hænder i Vestjylland?

- Vi kunne jo få nogle flere borgere til at flytte til Vestjylland. Der er sådan set tomme huse nok - det er billige boliger.

Men hvad kan Folketinget gøre for at få flere til at flytte til Vestjylland?

- Jeg ved det ikke, men tvangsudflytning af arbejdspladser tror jeg ikke er en god ide. Det er der ikke ret mange mennesker, der bliver glade for.

- Nu er jeg jo fra Klaus Riskær, og han har en lidt fræk løsning på integrationsudfordringen: Det er, at han siger, at vi skal have nogle af de mennesker, der er kommer hertil, ud at bo i de huse, der er på landet. Så skal vi have dem givet et job og have dem lært at falde til i det danske samfund, have et almindeligt arbejde og brødføde sig selv. Det lyder super fornuftigt.

Så det er blandt andet flygtninge og indvandrere, der skal flyttes til Vestjylland?

- Jeg ved godt, det er en lidt anden vej, men jeg synes, det er en god ide at sprede ud.

Varde Kommune kæmper med at få finansieret et sundhedshus. Hvad skal folketinget gøre for at få det nære sundhedsvæsen til at fungere?

- Når nu samfundet har givet et ungt menneske eller måske en, der har fået sin anden uddannelse, en uddannelse, så kunne man måske godt sætte en forventning om, at man tog x antal år som pligt. Så bliver man sendt derhen, hvor der er brug for en. Jeg ved godt, der er nogen, der synes, det er uretfærdigt, men koster en læge to millioner at uddanne, så er det måske ikke helt urimeligt, at man tager derhen, hvor der er brug for én. Nettoøkonomisk er det en stor gevinst for de læger, der ender på landet, for de får stadig det samme i løn, men deres huse koster måske en tredjedel.

Varde Kommune har haft et stort ønske om en ændring i udligningsordningen, der vil sende flere penge fra rige kommuner til blandt andre Varde Kommune. Hvor vigtig er en sådan ændring i udligningsordningen for dig?

- Ved du hvad? Jeg har ikke forstand på det der.

Er der behov for mere regulering af landbruget for at begrænse udledningen af drivhusgasser?

- Klaus Riskær er den eneste, der faktisk kommer med et stort forslag til, hvordan man kunne gøre noget ved landbrugets økonomiske situation. Til gengæld for den hjælp til finansiering, så skal landbruget også komme med forbedringer i forhold til CO2-udledning. Men jeg synes måske nok, det var bedst, hvis vi satte os ned og forsøgte at løse det ad fornuftens og frivillighedens vej.

Antallet af ældre over 80 år vil stige i Varde Kommune i de kommende årtier. Hvad vil du gøre for at sikre, at de fortsat kan få en god pleje?

- At holde ældre mennesker så vidt muligt selvhjulpne så længe som muligt. Altså hjælp til selvhjælp. Det må da være det optimale for så mange som muligt.

- Og så er et af mine helt store mål at genskabe fællesskabsfølelsen. Kunne vi være med til at hjælpe hinanden også? Når nu der måske ikke er penge nok, så er det måske et af de steder, hvor vi kunne genstarte noget: At hjælpe hinanden.

Skal folketinget bestemme, hvor mange pædagoger der skal være i Vardes daginstitutioner?

- Hvis jeg skal svare ligeud, så vil jeg sige nej. Det synes jeg, kommunen skal gøre i samarbejde med forældrene. Jeg synes, at hvis man finder en fornuftig løsning der, hvor man er, så er det mere værd, end hvis det hele skal bestemmes langt væk.

Skal det fortsat være muligt at opstille kæmpevindmøller på land?

- Det koster cirka det dobbelte at producere strøm til havs, end det gør på land. Så hvis man skal se på fornuften: Ja! Men de skal stå sådan, at de er til mindst mulig gene for dem, der skal se på dem. Og så er der den detalje: Hvis man nu gav de mennesker, der skal se på dem og leve med dem i deres nærhed, et medejerskab i dem, så hver gang det blæste, så gik der penge ind på deres egen konto eller strøm ind på deres måler, så var det også til gavn for dem. Der skal være en eller anden form for kompensation for gener.