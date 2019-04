Splittet menighedsråd: Helt usædvanligt måtte biskoppen vælge Vardes nye præst

I Varde Sogn var menighedsrådet splittet, da der skulle vælges ny præst. Stemmeligheden førte til, at biskoppen har valgt, hvilken af de to kandidater med flest stemmer, det bliver.

Det er yderst sjældent, at et menighedsråds medlemmer ikke kan blive enige om, hvem de vil ansætte, oplyser biskop Ribe Stift, Elof Westergaard.

Varde: Det stod 6-6 til hver af de to sidste kandidater til at blive den nye præst i Sct. Jacobi Kirke i Varde, da menighedsrådet havde stemt for anden gang.

Da afstemningen gik i gang, havde ingen af kandidaterne fået et flertal af stemmerne. Da der blev stemt for anden gang, fik to kandidater lige mange stemmer, mens en enkelt kandidat fik én stemme - og dermed endte afgørelsen højst usædvanligt ved biskoppen.

- På baggrund af det jeg har set og hørt, har jeg en uge til at gennemgå det, siger biskoppen, der skulle finde en måde at vælge en ny præst:

Luksusproblem

Biskoppen vælger at se det positive i, at afgørelsen endte på hans bord.

- Som jeg anskuer det, har man bare haft nogle rigtig gode ansøgere. Det er et luksusproblem, og det er netop atypisk i forhold til den situation, hvor der er meget få ansøgninger, siger biskoppen og fortæller, at det kan være en udfordring at få præster til at søge vestpå, men ikke i Varde Sogn.

- Varde er kendt som et godt sted at være præst, med et godt menighedsråd og et godt menighedsliv, siger han.