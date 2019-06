Spidskandidat taber ti kilo: Jeg er udmattet - der er ikke mere tilbage

Steen Holm Iversen er spidskandidat for Liberal Alliance i Sydjylland har tabt ti kilo under valgkampen. - Jeg er udmattet. Der er ikke mere tilbage. Foto: Chresten Bergh

Steen Holm Iversen, spidskandidat for Liberal Alliance, har besøgt 19 kommuner, kørt 5.600 kilometer, brugt adskillige hundrede tusinder kroner, deltaget i over 40 debatter og tabt ti kilo.

Varde: Han har prøvet det før. At stille op til et valg. Steen Holm Iversen, byrådsmedlem fra Varde og spidskandidat for Liberal Alliance i Sydjyllands Storkreds. Med søvn i øjnene kommer han ned af trapperne fra førstesalen. Han skulle lige have en lille lur inden valgfesten i privaten onsdag aften. - Jeg er udmattet. Der er ikke mere tilbage. Jeg har kørt på 20 timer i døgnet, siden valget blev udskrevet, siger Steen Holm Iversen (54 år). Som major i Efterretningsregimentet på Varde Kaserne og som udsendt som soldat har han ellers prøvet lidt af hvert. Han har set døden i øjnene og fik som den første soldat i landet tilkendt arbejdsskadeerstatning for PTSD.

Venstre vil i seng med Mette Frederiksen. Det virker enormt utroværdigt og panisk ikke at tro på sit eget projekt. Spidskandidat Steen Holm Iversen, Liberal Alliance

Foto: Chresten Bergh - Så lang tid har vi ikke kigget på hinanden i en måned, lyder det kærligt og med længsel i stemmen fra Steen Holm Iversen til sin hustru, Dorthe Jacobsen. Foto: Chresten Bergh

Berigende oplevelse Og han må sande, at et folketingsvalg er noget anderledes, når man som ham stiller op som spidskandidat. - Det, der har været anderledes, har været voldsomt flere debatter. Jeg har deltaget i over 40 debatter og har besøgt 19 kommuner. På sin valgturné har han kørt 5.600 kilometer og mødt tusindvis af mennesker. - Du lever ikke superfedt. Jeg har tabt ti kilo. Men det har været en ufattelig berigende oplevelse. Jeg er meget ydmyg. Det giver sindet mere positiv energi, siger Steen Holm Iversen. Som spidskandidat har han lært mange nye politiske modstandere af kende. -Vi har haft et godt kollegialt sammenhold. Vi har haft debatter. Vi har sloges. Vi har givet hinanden en krammer. Der har været en god stemning. Politikerne er nogle ordentlige mennesker, lyder skudsmålet fra Steen Holm Iversen.

Foto: Chresten Bergh For at kunne føre valgkamp på fuld tid har Steen Holm Iversen, der er major hos Efterretningsregimentet på Varde Kaserne, holdt ferie og afspadseret. Den mest udmagrende ferie i livet. Sådan er politik på topplan. Foto: Chresten Bergh

Langer ud efter Løkke Måske lige på nær en enkelt. Han tænker på statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) kurmageri til Mette Frederiksen (S). - Venstre vil i seng med Mette Frederiksen. Det virker enormt utroværdigt og panisk ikke at tro på sit eget projekt, siger Steen Holm Iversen. Selv har han haft opbakning fra adskillige. Godt 100 frivillige til at sætte 3.000 plakater og godt 50 bannere op. Han har selv puttet penge i projekt, modtaget donationer og fået penge fra partiet til at føre valgkamp. Han ønsker ikke at oplyse beløbet, men siger: - Der er tale om adskillige hundrede tusinder kroner.

Ikke for de sarte Ville du gøre noget anderledes? - Ja, det er meget dilemmafyldt, når du bruger meget tid på være med til valgmøder, hvor der kun er partisoldater. Sagt på en anden måde: Spild af tid. Så hellere brug tid på læserbreve og mere tilstedeværelse på de sociale medier. Og tid sammen med hustruen Dorthe Jacobsen (51 år) er lige, hvad han har brug for efter en lang og udmagrende valgkamp. - Politik er ikke for de sarte. Jeg lyver ikke, når jeg siger, at det ikke er en dans på roser. Jeg er imponeret over min mand og hans engagement, siger Dorthe Jacobsen.