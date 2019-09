Speedwaymatch i Outrup i aften bliver vist på tv

Outrup: Det regner i dag. Meget.

Derfor er to afgørende speeedwaymatcher blevet aflyst, men Region Varde Elitesport holder fast i, at der kan køres speedway på hjemmebanen i Outrup i aften, og at matchen derfor bliver holdt. Det har haft den konsekvens, at matchen nu bliver tv-dækket.

Ulrik Jönsson, der er speedwayjournalist på TV 2 Sport, skriver på Facebook, at han i stedet for at kommentere fra den aflyste match mellem Holsted og Slangerup nu tager til Outrup og kommenterer matchen mellem Region Varde Elitesport og Fjelsted.

Matchen i aften er afgørende for, hvilket af de to hold, der kommer med i finalen.