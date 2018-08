Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn kommer ud af første halvår af 2018 med et tilfredsstillende resultat, fortæller bankdirektør Sidsel Marie Løvvang.

Nørre Nebel: Et overskud på 12,9 millioner kroner før skat er, hvad Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn kommer ud af første halvår i 2018 med.

Når en sparekasse eller bank indser, at den formentlig ikke får sine penge igen, foretager den en nedskrivning.

- Vi er i stand til at tage vores nedskrivninger i tide, og det er blandt andet med til at gøre det, siger Sidsel Marie Løvvang, som er bankdirektør for Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn.

Bankdirektøren fortæller samtidig, at banken især tjener sine penge fra de almindelige bankforretninger.

- Der vil altid være kunder, hvor der er en tabsrisiko, og det skal der være. Det er dog ikke noget, som vi har betydning for os. Vi kan blandt andet se, at der er nogle af vores kunder, hvor vi har lavet en nedskrivning, som er i stand til at indfri deres gæld, forklarer hun.