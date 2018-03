Spanier og italiener fra Varde åbner nyt spisested i Esbjerg

Det er to erfarne og meget passionerede "mad-makere", som står bag Esbjergs nye spisested, Casa Espana. Esbjergenserne kan se frem til masser af lækre, spanske specialiteter og muligheden for at kombinere smagsoplevelser med socialt samvær - på ægte Middelhavs-manér.

Varde: I denne uge åbnede Esbjergs nye, spanske spisested i Kongensgade, Casa España. Bag restauranten står to passionerede "mad-makere" - italieneren Rino Lalicate og spanieren José Maunel Mateos, begge bosat i Varde. De har kendt hinanden i næsten 30 år og er kendisser i det esbjergensiske delikatesse- og restaurationsmiljø. Rino er blandt andet kendt for sine italienske pizzaer hos La Scala i Smedegade, og José har i mange år drevet delikatessestedet Made in Spain, der ligger i Torvegade.

Det er således erfarne folk, der står bag Esbjergs nye restaurant, og de glæder sig til samarbejdet.

- Vi har arbejdet sammen før, men det er første gang, vi åbner et spisested sammen. José har arbejdet for mig flere gange, og jeg har stået fadder til et af hans børn. Vi har fulgtes ad i mange år og kender hinanden rigtigt godt. Det kan kun gå godt også at drive noget sammen, fortæller 64-årige Rino Lalicate og tilføjer med at smil:

- Det eneste, der kan blive et problem, er størrelsen på vores lokaler. Vi har kun plads til cirka 20 spisende i restauranten, og folk viser allerede stor interesse for at bestille bord.

I det daglige bliver det José Manuel Mateos, kunderne i Casa España kommer til at møde, og han er udmærket klar over, at han går en travl tid i møde.

- Jeg er nødt til at være begge steder, i Casa España og i Made in Spain. Jeg forestiller mig ikke, at jeg skal være ti timer hvert sted, men især i starten er det vigtigt, at jeg er meget i Casa España, fortæller José, som har drømt om at åbne et spansk spisested i Esbjerg i flere år.

Da lokalet Kongensgade 7 blev ledigt, og Rino, som i flere år har lejet lokalet, foreslog, at de åbnede en spansk restaurant sammen, var han derfor med på ideen med det samme.

- I Made in Spain sælger vi spanske specialiteter. Det er ikke et spisested, og jeg har længe savnet muligheden for at lave spansk mad til mine kunder. Den mulighed får jeg hér, fortæller José, som i Made in Spain har lavet mad ud af huset til større selskaber men ikke har haft muligheden for eksempelvis at servere paella til to, tre eller fire personer.