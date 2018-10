Esry Hansen har henvendt sig til udvalgsformand Preben Friis-Hauge igen. Hun bliver stadig afvist af Varde Taxa, og hun siger, hun ikke magter at gå om i Kvickly for at blive hentet. Arkivfoto: Yvonn Tittel

Ægtepar i Lundgade er stadig spærret inde. Nu vil udvalgsformand høre politiet om at gøre cykelsti lovlig for taxa.

Varde: For 14 dage siden fortalte Esry og Kristian Hansen, hvordan de er spærret inde i deres hjem i Lundgade i Varde. På grund af gravearbejde har deres gade ligget underdrejet siden januar, og parret kan ikke komme nogen vegne. Men situationen er ikke blevet bedre siden. - Mandag skulle jeg til læge, fordi jeg har fået betændelse i foden. Men Varde Taxa ringede tilbage og sagde, at jeg ikke kunne blive afhentet på cykelstien, jeg skulle gå om i Kvickly for at blive hentet, siger Esry Hansen og fortsætter: - Det magtede jeg simpelthen ikke. Så jeg sagde, at så måtte de lade være at sende en taxa, og så spurgte jeg vores nabo om hjælp, og han kørte ned på cykelstien, så jeg kunne komme ind i bilen og blive kørt til læge. Esry Hansen har kronisk leukæmi og bruger rollator. Hendes mand sidder i fuldautomatisk kørestol, hårdt ramt af sclerose.

Kristian har sclerose og får hjælp fem-seks gange om dagen. Han sidder i en fuldautomatisk kørestol, og ud over mange ture til læge og sygehus skal han hver uge køres til plejecenter Poghøj for at få sit bad.

Når Kristian og Esry skal hentes til sygehus og plejehjem, er det flextrafik, og de henter fra cykelstien, parret kan komme til. Nu vil udvalgsformand Preben Friis-Hauge høre, om ikke det kan gøres midlertidigt lovligt at køre på cykelstien med taxa. Arkivfoto: Yvonn Tittel

Alle andre bruger cykelstien Varde Taxa har oplyst Esry Hansen, at man ikke kan afhente hende på cykelstien, fordi det er ulovligt at køre på den i bil. - Men når vi får taxa via flextrafik, det er dem, der henter Christian ud til Poghøj en gang om ugen, og også kører, når vi skal på sygehuset, så henter de os altid fra cykelstien, siger Esry Hansen. Alle andre kan åbenbart køre den vej, så hvorfor kan Varde Kommune ikke kræve, at Varde Taxa også kører ind på cykelstien? - Det er ulovligt at køre ned ad den vej. Så jeg kan ikke sige, at alle kan, men jeg er enig i, at det bør undersøges, om det kan gøres lovligt at køre på cykelstien for taxa, i den helt særlige situation, siger Preben Friis-Hauge, formand for plan- og teknikudvalget.

Udvalgsformand vil inddrage politiet Ensretningerne er ophævet på alle centrale gader. Man kunne vel på samme måde gøre noget midlertidigt der? - Det er det, jeg vil bede kommunen undersøge ved politiet, siger Preben Friis-Hauge. Hvordan ville du selv have det med, at andre sagde, du da bare kunne gå om til Kvickly, hvis du rent faktisk ikke kan? - Det er ubehageligt at være afhængig af andre menneskers vurderinger. Men det er den måde, vores samfund er skruet sammen på, når man har brug for hjælp. Det ændrer bare ikke på, at når du spørger mig som person, så kan det aldrig være behageligt, siger Preben Friis-Hauge.