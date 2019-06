Blåvandshuk Fyr på underbenet eller måske et danmarkskort i rød-hvide-farver på et skulderblad. Især tyske turister får varige minder med hjem fra ferien ved vestkysten.

- Det mest populære er fyret, siger Johnny Pedersen, som fortæller, at 17 turister har fået Blåvandshuk Fyr med hjem som et meget varigt minde.

Det er Johnny Pedersen, der sammen med sin forlovede Lotte Samsing er manager i butikken. Han oplyser, at der er to ting, der går igen, når turisterne vælger motiver.

- En del tyskere får lavet Dannebrog, siger Johnny Pedersen, som vurderer, at mange turister holder meget af at være på ferie i Danmark, og det er grunden til, at de vælger det danske nationalsymbol.

To tyske mænd har på Facebook-siden "Urlaub In Vejers Strand" oplyst, at de har fået tatoveret Dannebrog på underbenet. Det er sket, fordi de i mange år har holdt ferie i Danmark, oplyser de. De er ikke de eneste turister, der har fået flaget, der har 800 års fødselsdag, med hjem som en evig souvenir i butikken i Blåvand.

Tysk dame fik danmarkskort på skulderbladet

Mest markant er en tysk ung kvinde, som har fået de rødhvide farver tatoveret som et danmarkskort over det meste af det venstre skulderblad. Hun har hele sit liv holdt ferie i Blåvand med sine forældre.

- Jeg har det indtryk, at mange tyske turister synes, at Danmark er et afslappet land, siger Johnny Pedersen om, hvorfor de vil have de danske nationalsymboler som tatoveringer.

Han har også har lagt mærke til en anden trend blandt tyskerne. De får ganske enkelt tatoveret ordet "Hygge", som er altså er ved at blive et begreb. Det er sket i flere tilfælde.

Tattoo World har afdelinger i Slagelse og Langå, men har altså siden april forsøgt sig i feriebyen Blåvand, og det er gået godt. Der er mange opgaver - ikke bare souvenirs, fortæller Johnny Pedersen.

Der er cirka fem tatovører ansat på freelancebasis i Tattoo World i Blåvand. Johnny er ikke selv tatovør.

En af de udlændinge, som har fået et markant minde fra Blåvand, er Stefano Mazzono, 26 år, som arbejder på en restaurant i byen. Han er fra Italien og så glad for Blåvand, at han har Blåvandshuk Fyr på benet.

Her er dog ikke tale om en souvenir, for faktisk har Stefano ingen planer om at forlade Blåvand. Han vil gerne blive.