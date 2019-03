Souschef Henrik Gantzel stopper i Musik og Billedskolen

Varde Kommune: Ved udgangen af marts siger Musik & Billedskolen farvel til souschef Henrik Gantzel. Han har været ansat som sanglærer siden 1999 og som souschef fra 2006.

Henrik Gantzel forlader Varde til fordel for et job som leder af en helt nyoprettet musikskole i Tivoli i København.

- Jeg glæder mig allermest til at være med fra Tivoli Musikskoles begyndelse. At være med til at sætte retning og lægge et pædagogisk fundament i en musikskole, som forhåbentligt kommer til at leve mange år og på den måde skabe glæde for mange børn og unge, siger Henrik Gantzel i en pressemeddelelse.

Den nye musikskole i Tivoli er ikke en eliteskole, som man kender det fra Tivoli Garden, men er et tilbud til alle musikglade børn og unge i København. Det er planen, at Tivoli Musikskole slår dørene op for første gang til august.