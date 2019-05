Varde: Han har pløjet rollehæftet grundigt igennem, så Ole Gudmundsen kender hver eneste replik i "Annie Get Your Gun".

Stik imod traditionen skal den garvede skuespiller ikke på scenen. Han har i stedet påtaget sig opgaven som assistent for instruktør Carsten Friis.

Han bistår instruktøren under indstuderingen af stykket, og efter premieren er det Ole Gudmundsen, der skal holde sammen på tropperne og sørge for, at sommerspillet "holder kursen" i hele spilleperioden fra 27. juni til 13. juli.

Det var en kammerat, der foreslog Ole Gudmundsen at melde sig ind i 7-kanten, og han debuterede i "Sommer i Tyrol" i 1985.

Siden har han været med i de fleste sommerspil, og vinterforestillingerne har også lokket. Nogle gange har han været med i flere forestillinger i løbet af en vinter, så det er en solid teatererfaring, Ole Gudmundsen kan trække på som instruktørassistent. - Det er et privilegium at få lov til at give noget af sin erfaring videre og være med til at sætte præg på helheden, ikke bare på en enkelt rolle, siger han.