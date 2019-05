Sommersang i Mariehaven for 10. gang

Ansager: Søndag 26. maj slår Helge Engelbrecht atter en gang havelågen op og byder indenfor til fire sommersangsarrangementer i Mariehaven. Den 26. maj markerer Sommersang i Mariehavens 10-års jubilæum, og det betyder et musikalsk festfyrværkeri i Mariehaven.

Her kan man opleve blandt andre Jakob Haugaard, Stig Rossen, Tørfisk, Johnny Hansen, Ann-Mette Elten, Bjørn Tidmand, Dario, Keld og Hilda, Jette Torp, Kirsten Siggaard, Michelle Birkballe, Lille Palle, Gry, Jan Svarrer, Rikke Mølgaard, Peter Vesth, Trine Gadeberg og Carsten Knudsen. De optrædende solister bliver flankeret af sommersangsorkesteret "Neighbours & Friends" på 11 mand.

Der er plads til cirka 1350 gæster foran scenen. De kan se frem til næsten 10 timers musikalsk underholdning med start fra kl. 10.30.

Der er også sørget for godt til ganen og de sultne maver. Trænger man til en lille morfar under trækronernes svalende skygge, er der sågar også råd for dette. Mariehaven har nemlig indrettet to wellnessområder med liggestole til formålet.Øvrige sommersangsdatoer er mandag 10. juni, søndag 30. juni og søndag 11. august.