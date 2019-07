Sommerhussøgemaskinen campaya.dk melder alt udsolgt i sommerhuse i Varde Kommune

Sommerhussøgemaskinen campaya.dk, der har over halvdelen af sommerhuse, der lejes ud i Varde Kommune - har i øjeblikket kun to ledige feriehuse.

Varde: Sommerhussøgemaskinen campaya.dk, der på landsplan har ca. 67 procent af alle udlejningssommerhuse og dækker 27.000 af de ca. 40.000 sommerhuse vi har i Danmark, melder om rekordudlejning.

- Det er ikke noget nyt, at sommerhusene er populære i højsæsonen. Det nye er, at sommerhusene i år er lejet ud langt tidligere end sædvanligvis, og det understreger behovet for at få gjort flere sommerhuse tilgængelig for udlejning i højsæsonen, fortæller kommunikationschef i campaya.dk, Jesper Kamp Kruse i en pressemeddelelse.

Lige nu er der via Campaya kun to ledige sommerhuse til leje ved strandene i Varde Kommune i næste uge.