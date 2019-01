Sommerhusfirma udvider kraftigt med ny hovedbygning: Men der er endnu for få udlejningshuse

Der var torsdag rejsegilde på en funklende flot servicebygning i Vejers. Nu har Esmark foretaget investeringen. Derpå skal pengene tjenes. For i øjeblikket er bygningen overdimensioneret.

Vejers Strand: Sommerhusbureauet Esmark satser en masse penge på, at det kan udleje flere sommerhuse end de nuværende 90 i afdelingen i Vejers Strand. Esmark bygger nemlig i øjeblikket et servicekontor i Vejers, som er dimensioneret til at udleje langt flere end 90 huse.

- Vi lægger vægt på kvalitet. Det får vi i bygningen, siger bureauchef i Vejers, Gerd Reestorff.

Kvalitetsbygningen med stråtag skal i sig selv bidrage til et større udbud af sommerhusejere, som lejer ud gennem Esmark i Vejers Strand.

Esmark har næsten ens bygninger. I hvert fald i afdelingerne i Blåvand, Henne, Houstrup, Bjerregaard, Søndervig og snart Vejers Strand. Hovedkvarteret i Hvide Sande ser anderledes ud.

Der er cirka 750 sommerhuse til udlejning i området Vejers Strand, Grærup og Mosevrå, som servicebygningen dækker, så bureauet skal ud at fri til mange sommerhusejere.

Der var torsdag rejsegilde på byggeriet, som ventes taget i brug omkring 1. maj.