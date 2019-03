De senere år er der opført mange volde på sommerhusgrundene, hvilket ifølge lokalplanerne ikke et lovligt. Det kræver en dispensation. Grundlæggende må der ikke laves terrænregulering på over 50 centimeter. Foto: Henrik Reintoft

Fællesudvalget for sommerhusgrundejerforeningerne i Varde Kommune vil have kommunen til at være mere opsøgende, så lokalplanerne overholdes

Vestkysten: Ordene Klondyke og Det Vilde Vest er ikke ukendte i Varde Kommunes vestlige kystbyer. Hvad nytter det, at Varde Byråd vedtager lokalplanerne for sommerhusområderne, når kommunen ikke er opsøgende og håndhæver reglerne for selv samme? Det har fået den nystiftede Fællesudvalget for sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune til at komme med en appel til politikerne. - Vi efterlyser et tilsyn. Vi skal sikre, at lokalplanerne overholdes. Men vi er ikke myndighed eller politi, siger Niels Jørgen Pedersen, der sidder i Fællesudvalget og er formand for Grundejerforeningen Henne Strand med 1.350 medlemmer.

Vi vil gerne have kommunen til at bruge ressourcer på, at lokalplanen overholdes. Ellers er lokalplanen overflødig. Formand Allan Junge, Fællesudvalget for sommerhusgrundejerforeningerne i Varde Kommune

Frustrerende Hans egen grundejerforening har i sine vedtægter helt klare regler for, at overtrædelser af lokalplanen skal viderebringes til Varde Kommune. Det kan foreningen gøre uden omkostninger, da der er tvunget medlemskab. Men en ting er at stikke sine egne medlemmer, noget andet er oplevelsen af, hvad der efterfølgende sker. - Vi har mindst 10-15 sager liggende. Men det er frustrerende, at Varde Kommune ikke følger op på sagerne, siger Niels Jørgen Pedersen. Og det, at det ikke sker noget, er næsten værre. -Så tror folk, at de, der har gjort noget ulovligt, nok slipper af afsted med det. Det hele bliver til Klondyke, siger Niels Jørgen Pedersen. Og han undrer sig over Varde Byråds prioriteringer. - Varde Kommune vil være Danmarks største turistkommune. Så må man også sætte penge af til, at lokalplanerne overholdes, siger Niels Jørgen Pedersen.

Overflødig Og det kan ikke gå hurtigt nok ifølge Allan Junge, der er formand for Fællesudvalget og Grundejerforeningen Vejers Strand. - Lokalplanerne er oprettet for at sikre kvalitet og områdernes dna. Hvis ikke de overholdes, så bliver en til to til fem og hurtigt til ti. Det er vi kede af, siger Allan Junge om de mange, ulovlige overtrædelser af lokalplanerne. Hans egen grundejerforening appellerer til medlemmerne om at overholde lokalplanen. Ellers gør den ikke mere. - Vi vil gerne have kommunen til at bruge ressourcer på, at lokalplanen overholdes. Ellers er lokalplanen overflødig, siger Allan Junge. Det så absolut største og mest synlige problem de seneste ti år er de mange ulovligt opførte jordvolde. - Det er ikke hver weekend, men næsten, at jeg ser en ny vold. De er især opført ud til trafikerede veje, siger Allan Junge. Det så han meget gerne, at Varde Kommune gjorde noget ved. - Vejers by ligger i klitterne. Det kan man ikke se mere, så vi vil gerne have klitterne tilbage til byen, ikke volde, siger Allan Junge.