Sommerhusejerne danner fællesfront mod kommunen

85 procent af Varde Kommunes sommerhuse er ejet af folk, der ikke bor i kommunen og har derfor ingen indflydelse på sammensætningen af byrådet. Nu stifter 23 grundejerforeninger et fællesudvalg for at blive hørt i byrådet.

Varde Kommune: Tagene var ved at lette i raseri og afmagt på mange sommerhuse i Blåvand den 6. februar 2018. Et flertal i Varde Byråd, bestående af Venstre og Dansk Folkeparti, vedtog lokalplanen for et hotelbyggeri på Hafnia-grunden. De to partier vil en udvikling af kystturismen og vendte det blinde øje til de 2.928 underskrifter mod hotelbyggeriet og uden større risiko. For 85 procent af sommerhusejere bor ikke i Varde Kommune og har derved ikke indflydelse på sammensætningen af byrådet. Det viser en ny feriehusanalyse af Epinion bestilt af Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner. På den baggrund gik 23 sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune sammen og stiftede Fællesudvalg for sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune. Sommerhusejerne vil høres og have større indflydelse på fremtidens turistudvikling i Varde Kommune. De betaler trods alt skat i form af grundskyld til Varde Kommune og er afgørende for sommerhusturismen ved at leje deres sommerhuse ud. Helt nøjagtig 52 procent. - Sagen med Hafnia-grunden var anstødet. Så må vi lave vores eget udvalg. Vi vil gerne i en positiv ånd bidrage til turistudviklingen i Varde Kommune, siger Allan Junge, der er den første formand for Fællesudvalg for sommerhusgrundejerforening i Varde Kommune med i alt fem medlemmer.

Fællesudvalget Fællesudvalg for sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune repræsenterer 23 sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune. Bestyrelsen er på fem og består af følgende medlemmer:Formand Allan Junge, Vejers. Bodil Tang Christensen, Hejbøl. Helle Marquertsen, Jegum. Søren Bjerre, Blåvand og Niels-Jørgen Pedersen, Henne.

Med dannelsen af det nye Fællesudvalg for sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune, så har sommerhusejerne fået et nyt og meget væsentlig talerør.