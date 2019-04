Der kom mange til rejsegilde for at se den nye store spiller på sommerhusmarkedet i Varde Kommune, Esmark.

Houstrup: Sommerhusbureauet Esmark er ved at udvikle sig til en stor spiller syd for selskabets oprindelige udgangspunkt, Bjerregård. Det er nu tredje gang på ni måneder, at der holdes rejsegilde i Varde Kommune, torsdag var det i Houstrup.

Der er bygget et stråtækt domicil i Blåvand, der er et på vej i Vejers og altså også i Houstrup, hvor stråtaget er lagt.

Susanne Roslyng er bureauchef i Houstrup. Hun har været 21 år på stedet, hun var tidligere ansat i bureauet Schultz, som Esmark har opkøbt. Hun og personalet kunne hilse på en masse fremmødte sommerhusejere ved rejsegildet fredag.

Susanne Roslyng har været 19 år i Schultz og altså to år i Esmark, som i en årrække har stået stærkt i den nordlige nabokommune, Ringkøbing-Skjern med Holmsland Klit.

Susanne Roslyng er også bureauchef i afdelingen i Henne. Der er i alt ni ansatte i Houstrup og i Henne Strand.