Sommerhusbureau mødtes med sine udlejere: Et vildmarksbad kan sætte gang i udlejningen

Novasol/Dansommer inviterede sommerhusudlejere til en lille messe. Formålet var at få en snak om, hvad de hver især kan gøre for at få husene lejet mere ud.

Det er netop sådan en snak som sommerhusbureauet gerne vil have med sine udlejere til messen. Det fortæller Mette Lind, der er områdeleder for Varde, Henne, Blåvand og Fanø, og Henning Borg, der er ejerrådgiver.

Han og konen, Inga Møller, kommer lige fra sommerhuset i Jegum. De skal til konfirmation, og på vejen valgte de at slå et smut forbi Novasol/Dansommers lille messe for dens egne feriehusudlejere.

Vi vil have bedre havemøbler, vi vil have ordentlige hynder.

Hvorfor nu det?

Henning Borg fortæller, at nogle kunder har svært ved at forstå, at de skal bruge 17.000-25.000 på et vildmarksbad. De har først installeret et lille spabad i sommerhuset. Senere har de udskiftet med et større.

- Nu spørger de: "Så hvorfor skal vi nu have det her?", siger Henning Borg.

Han argumenterer for, at de skal udlejerne, fordi kunderne er begyndt at efterspørge mere udeliv, så det er en investering, der kan betale sig. Helt generelt skal man som feriehusudlejer bruge nogle penge på sit sommerhus.

- Der er kommet en bundgrænse. Før kunne vi leje alt ud. Det kan vi ikke længere, siger han, der mener, at lejerne til gengæld er blevet villige til at betale mere.