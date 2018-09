Sommeren 2019 bliver formodentlig med opgravning i gågaderne

Varde Kommune planlægger sammen med Din Forsyning at renovere kloaknettet og ændre belægningen i Kræmmergade, langs Torvet og i Vestergade. De forventer at påbegynde arbejdet i april og afslutte det i november.

- Butikkerne frygter selvfølgelig for nedgang i omsætningen, og så er de bekymrede for adgangen til deres butik, fortæller citychef Louise Høj Nissen, der glædede sig over det store fremmøde.

Varde: Knap er et hul lukket, før et nyt åbner. Din forsyning og Varde kommune havde inviteret medlemmerne af Varde Handel og øvrige aktører i midtbyen til et dialogmøde og workshop omkring den kommende opgravning af gågaderne. Formålet med opgravningerne er præcis det samme som ved de øvrige opgravninger, nemlig at separere spildevand og regnvand, samt forskønne bymidten med ny brostensbelægning, træer, bænke og lamper. En samlet udgift på cirka 15 millioner.

Varde Kommune vil løbende sørge for at informere om arbejdet i de områder, der berøres af det. Dels via skiltning og udsendelse af breve. Dels via opdateringer og møder. På Facebook-siden "Områdefornyelse i Varde Midtby" kan alle interesserede følge med i arbejdet.

Endelig vedtagelse

- Vi vil gøre alt for at genere jer mindst muligt, men vi kommer til at rode, støve og larme, sagde Marlene Plet, projektleder fra Varde Kommune Vej og Park, til de godt 50 personer, der var mødt op for at høre nærmere om de kommende opgravninger, der givetvis vil komme til at genere butikkerne og de handlende.

På det store lærred i Varde Bio fik deltagerne fra handelslivet en visuel indvielse i, hvor meget planlægning, godkendelser og hensyn det kræver at tilrettelægge en opgravning som denne i midtbyen.

- Vi kommer til at grave to-tre meter i dybden og tæt på butikkerne. Vi vil sætte højt hegn rundt om opgravningerne, men der vil helt tiden være mulighed for passage til fods. Af sikkerhedsmæssige årsager må vi kun grave i 20-30 meter ad gangen, for der skal til enhver tid være plads til redningskøretøjer, forklarede Flemming van Ralen, der er projektleder fra Din forsyning.

Projektet med opgravning af gågaderne er endnu ikke endelig vedtaget, men alle forventer, at det bliver den på det kommende byrådsmøde i september.